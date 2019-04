© foto di J.M.Colomo

Sergio Reguilón, difensore del Real Madrid, ha analizzato la vittoria contro l'Eibar, in cui ha giocato i suoi primi minuti con Zinedine Zidane in panchina: "Zidane ci ha detto quattro cose a fine primo tempo, dovevamo restare calmi. Siamo professionisti e ognuno è consapevole di ciò che contribuisce alla squadra e di ciò che dobbiamo aggiungere. Lavoro ogni giorno per giocare più minuti possibili. Non puoi essere triste quando giochi nella squadra migliore. Sono molto affamato e voglio giocare sempre, perché lavoro, gareggio con i migliori del mondo. Zidane? Ti motiva molto, è una parte molto importante di questo club. Non vediamo l'ora di iniziare la prossima stagione".