R. Madrid, Solari: "Vittoria di squadra, unico modo per battere l'Atletico"

Una vittoria, quella del Real Madrid nel derby contro l'Atletico, che vale doppio perché consente ai Blancos di ritrovare il secondo posto in classifica alle spalle del Barcellona e di rispedire indietro i rivali cittadini, ora terzi seppur dietro solo di un punto. Tanta la soddisfazione del tecnico Santiago Solari, che ha parlato alla fine della partita in conferenza stampa come riportato da Marca: "E' stata una vittoria di squadra, non c'è altro modo per uscire da questo stadio contro un rivale forte e competitivo. Giocare da gruppo era l'unico modo per uscire vincitori dal Wanda Metropolitano. E' la miglior partita che giochiamo da dicembre, siamo stati perfetti in ogni fase di gioco".

Sulla difesa. "Per ottenere punti qui era necessario giocare una partita attenta in difesa e in attacco. Ci siamo riusciti sui calci piazzati e siamo molto soddisfatti".

Sul cammino in Liga. "Lotteremo fino alla fine perché il campionato non è finito. Adesso siamo secondi ma dobbiamo continuare a combattere, l'Atletico Madrid lo farà. Continuiamo a vincere e teniamo i piedi per terra".

Sui singoli: "Vinicius è giovanissimo, ci dimentichiamo che è appena arrivato. Bale invece è fantastico mentre Reguilón è un esempio per tutti i giovani della cantera: ha dimostrato con talento e dedizione che si può arrivare in prima squadra".