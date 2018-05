R. Madrid, Valdano: "Bale? Zidane non può promettere il posto a nessuno"

© foto di J.M.Colomo

Dopo la vittoria della Champions League, l'ex dirigente del Real Madrid Jorge Valdano ai microfoni di bein Sports ha parlato di Bale, che si è detto incerto sul suo futuro: "Bale dice che deve parlare con il suo agente perché vuole giocare di più. Con chi devi parlare è l'allenatore, non con l'agente. Il tecnico non può garantire il posto fisso a nessuno. Durante tutta la stagione escono giocatori con una qualità enorme che fanno un passo avanti e c'è una vittima. Un allenatore non può e non deve firmare un contratto che lo costringa a far giocare un calciatore. Bale non avrebbe dovuto firmare un contratto con una clausola risolutiva irraggiungibile".