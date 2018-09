R. Madrid, Varane: "Liga complicata, non possiamo vincere sempre 5-0"

© foto di Imago/Image Sport

Dopo l'1-0 rifilato all'Espanyol, il difensore del Real Madrid Raphael Varane ha spiegato che non si puà vincere sempre 5-0: "L'Espanyol ha giocato molto bene, è una squadra che ha punti di forza, gioca con la palla e pressa molto bene. E' stato difficile, abbiamo sofferto ma abbiamo giocato da squadra, senza subire gol. È una bella vittoria. La cosa più importante è l'atteggiamento del gruppo. Giochiamo con uno stile di gioco chiaramente definito, vogliamo sempre andare avanti, questo è ciò che l'allenatore ci chiede ed è quello che cerchiamo di fare, con un atteggiamento positivo. Non vinceremo 5-0 ogni partita, La Liga è molto complicata e dobbiamo sudarci la vittoria. Il calendario è molto fitto al momento, abbiamo bisogno di tutti. La squadra è unita e daremo tutto per vincere titoli".