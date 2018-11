R. Madrid, Vinicius Jr: "Volevo aiutare la squadra, è una vittoria importante"

© foto di J.M.Colomo

E' entrato in campo e ha dato una scossa al Real Madrid propiziando l'autogol che ha aperto le marcature: Vinicius Jr è stato l'eroe per caso, del giorno al Bernabeu e dopo la gara ai microfoni della tv ufficiale del club ha detto: "Avevamo bisogno di questa vittoria, dobbiamo pensare ad una gara alla volta, cercando di tornare al nostro posto, è un ritorno una vittoria molto importante. Sono entrato bene per poter aiutare la squadra a segnare e conquistare tre punti. Ora la Champions? Dobbiamo giocare tutti insieme per vincere più partite e aggiungere altri tre punti per la nostra Champions".