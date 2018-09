Rabbia Man United con Godin: usati per strappare un contratto migliore

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riferito dal Mirror, i dirigenti del Manchester United non avrebbero apprezzato il comportamento di Diego Godin nei loro confronti. Come si apprende, infatti, il difensore uruguayano - nella visione della dirigenza Red Devils - avrebbe utilizzato la compagine inglese, e l'interesse palesato nei suoi confronti, per strappare un rinnovo di contratto a condizioni migliori con l'Atletico Madrid. Un adeguamento ancora non ufficiale ma che lo diventerà presto.