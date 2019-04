© foto di Insidefoto/Image Sport

Continuano i guai a Parigi per Adrien Rabiot. Il centrocampista del Paris Saint-Germain, secondo quanto riporta RMC Sport, sarebbe stato sanzionato dal club con una sospensione del lavoro e dello stipendio di sei giorni a causa del suo 'like' al tanto discusso video su Instagram di Patrice Evra nel post-partita di PSG-Manchester United (parigini eliminati a sorpresa dalla Champions). La punizione e la multa sarebbero state inflitte al giocatore tra il 15 e il 20 marzo, periodo in cui Rabiot è stato allontanato dalla prima squadra in modo provvisorio. Ormai si attende solo che arrivi il 30 giugno per ufficializzare così un addio nell'aria già da diversi mesi.