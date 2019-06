Rabiot lascia il PSG: Man United ed Everton in pole

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il futuro di Adrien Rabiot sarà lontano da Parigi, dal momento che il suo contratto scadrà questo mese e già da tempo ha fatto sapere di voler andare via. Secondo l’emittente francese TF1, in pole sul centrocampista francese ci sono Manchester United ed Everton, ma nei prossimi giorni non è da escludere che altri club si muovano concretamente per concludere un affare a parametro zero.