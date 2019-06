© foto di Imago/Image Sport

Il calvario di Rafinha Alcantara è arrivato al termine, nella speranza di non doverne vivere altri. Il brasiliano, sfortunatissimo, sta per chiudere il periodo di recupero dopo il grave infortunio del 4 dicembre scorso (rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro). Come racconta oggi Sport, l'obiettivo era essere pronto per la preparazione estiva e il giocatore non avrà problemi a unirsi ai compagni dal 14 luglio. La prossima settimana dovrebbe ricevere il nulla osta dai medici per tornare all'attività professionale.

Il contratto - Il centrocampista ha un contratto fino al 2020, per il Barcellona è uno dei giocatori che possono essere ceduti ma non si può scartare l'idea di una proposta di rinnovo visto che a Valverde piace molto. Sarà determinante il livello fisico che mostrerà in ritiro per arrivare a una decisione definitiva.