Raheem Sterling on fire: 13 gol in 14 gare. Nessuno come lui in Premier

Raheem Sterling è il migliore della Premier League. L'attaccante del Manchester City, andato a segno anche quest'oggi nel 3-0 all'Aston Villa, ha realizzato ben 13 gol in 14 presenze in tutte le competizioni. Nessun altro calciatore del campionato inglese ha fatto meglio del talento di Guardiola in quest'avvio di stagione.

13 - Raheem Sterling has scored 13 goals in 14 appearances in all competitions this season, more than any other Premier League player in 2019-20. Star. pic.twitter.com/WsdHGwUp1C

— OptaJoe (@OptaJoe) October 26, 2019