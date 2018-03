Rakitic carica la Croazia: "Facciamo vedere a Messi quanto valiamo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Vogliamo andare il più lontano possibile". Parola di Ivan Rakitic, centrocampista del Barcellona e della Croazia, che ha parlato a sportske.jutarnji.hr del mondiale: "Non abbiamo bisogno di creare alcuna pressione, ma di andare lì per giocare la competizione nel modo giusto, prepararla bene, per dimostrare al mondo intero che la Croazia ha una squadra eccellente. Dovremo lavorare su questo. Abbiamo un gruppo molto complicato, sarà difficile".

Sul confronto con Messi.

"Non penso che lui sia troppo spaventato. Non vede l'ora di giocare il mondiale. Primo posto a lui e secondo a me? Siamo tanti nazionali al Barcellona, come compagno di squadra gli auguro il meglio, ma spero di mostrare all'Argentina al mondo il nostro valore".

La Croazia può vincere il mondiale?

"Abbiamo qualità. Sappiamo che giocheremo contro i più forti al mondo, siamo onorati di esserci e di poterne godere".