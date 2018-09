© foto di J.M.Colomo

Al Barcellona gioca con Lionel Messi, in Nazionale con Luka Modric. E contro la Spagna Ivan Rakitic raggiungerà 100 presenze con la maglia della Croazia: "Ricordo l'esordio, non avevo potuto giocare contro la Bosnia per questioni burocratiche, ora sono a cento e sono molto contento".

Pensi che Modric sia il miglior calciatore al mondo ora?

"Luka si merita tutto, sono molto felice per lui. In Croazia lo siamo tutti, possiamo contare sl giocatore d'Europa e del mondo al momento".

Chi merita il premio come migliore?

"Posso solo dire che ci sono stagioni migliori e peggiori. Il migliore al mondo e nella storia è Leo Messi: questo è facile da dire, lo sa anche un bambino. Però è stato l'anno di Luka e questo lo sa anche Leo".