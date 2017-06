Rakitic: "Mi piacerebbe ancora lavorare con Emery, è simile a Luis Enrique"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Marca, il centrocampista del Barcellona Ivan Rakitic ha stilato un parallelo tra Luis Enrique e Unai Emery, quest'ultimo attuale tecnico del PSG con il quale ha condiviso l'esperienza al Siviglia: "Mi piacerebbe lavorare ancora con lui, naturalmente. Parliamo di due allenatori che hanno ricoperto un ruolo fondamentale nella mia carriera, inoltre sono molto simili: sono pazzi del calcio e non vogliono mai perdere. Luis Enrique è una perdita pesante per noi: mi ha voluto fortemente al Barça e non ha fatto mai mancare la sua fiducia nei miei confronti in tutti questi anni".