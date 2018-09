Rakitic: "Non è ancora il momento di lasciare il Barcellona"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ivan Rakitic ha parlato a Novilista del mercato e delle voci sul suo conto: "E' vero c'è stata una grande offerta, alcuni grandi club mi volevano, ma ho parlato con mia moglie e sono giunto alla conclusione che qui sto molto bene e che sono felice di far parte di questo club. So che sarà questione di tempo, ma non è ancora il momento di lasciare il Barcellona. E' il momento di tornare a vincere in Europa e abbiamo iniziato la stagione alla grande con l'obiettivo di vincere la Champions".