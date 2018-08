Rammarico Benitez: il Newcastle sbaglia un rigore al 96' e a Cardiff è 0-0

© foto di Imago/Image Sport

Partivano entrambe da zero punti, dopo la sconfitta nella giornata iniziale, ora Cardiff e Newcastle collezionano il primo risultato utile della nuova stagione in Premier League. E a dire che Rafa Benitez stava per fare il colpaccio in trasferta al 96', con un rigore a favore sbagliato incredibilmente da Kenedy. Così in Galles finisce 0-0, un punto a testa, con più di qualche rammarico per i Magpies.

Il programma

Everton - Southampton (18/8, ore 16)

Leicester - Wolverhampton (18/8, ore 16)

Tottenham - Fulham (18/8, ore 16)

West Ham - Bournemouth (18/8, ore 16)

Chelsea - Arsenal (18/8, ore 18:30)

Burnley - Watford (19/8, ore 14:30)

Manchester City - Huddersfield (19/8, ore 14:30)

Brighton - Manchester United (19/8, ore 17)

Crystal Palace - Liverpool (20/8, ore 21)