© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quello di stasera sarà il Clasico numero 41 per Sergio Ramos, scrive oggi AS: un numero quasi da record per il capitano del Real Madrid, che stasera sarà a -1 da Gento e Sanchis con la maglia dei Blancos, 42 scontri diretti come Xavi. Dietro c'è Messi, a 39, stasera a 40, tra i giocatori in attività c'è Busquets che stasera toccherà quota 36.