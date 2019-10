© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con la rete segnata al Brugge, Sergio Ramos diventa il secondo difensore ad andare in rete per la decima edizione di Champions League. Prima di lui era riuscio nell'impresa Gerard Piqué. La prima rete risale al 6 dicembre 2005 quando segnò contro l'Olympiacos in una partita della fase a gironi, poi persa per 2-1.