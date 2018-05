Ramos eroe in Nigeria. Ma scambiano la bandiera andalusa con la loro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Curioso quanto sta accadendo in Nigeria attorno Sergio Ramos. Il capitano del Real Madrid anche quest'anno, al momento della celebrazione della vittoria in Champions League, ha tirato fuori una bandiera bianca e verde che ricorda quella della Nigeria inducendo molti tifosi africani a pensare che il difensore abbia simpatia e rispetto nei confronti del Paese. "Ramos si dimostra più patriottico della maggior parte dei nigeriani" recita uno dei tanti tweet di lode nei suoi confronti. Molti altri si chiedono il perché Ramos sventoli la bandiera nigeriana. L'arcano è presto svelato: la bandiera in questione è quella dell'Andalusia, regione d'origine del giocatore.

Ramos wearing the Nigerian flag yet again: More patriotic than most Nigerians — CareLessWriter (@MusaDona1) 26 maggio 2018

Ramos with his Nigerian flag again 😂 — Joshua 🇳🇬| new account (@big_man_joshyy) 26 maggio 2018