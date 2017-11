Ramos: "Neymar al Real Madrid? La porta per uno come lui è aperta"

Mentre in Brasile si parla di un Neymar non proprio felicissimo a Parigi, ecco che Madrid apre la porta all'asso ex Barcellona. A parlare è Sergio Ramos a Cadena SER: "Mi piace giocare con i migliori e Neymar è uno di questi. È più facile che arrivi qui dal Paris Saint-Germain che dal Barcellona e lo prenderei senza dubbio. È un giocatore che fa la differenza e io tengo la porta aperta a un suo arrivo".