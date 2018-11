Ramsey lascerà l'Arsenal: colloquio con la dirigenza dei Gunners

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Aaron Ramsey lascerà l'Arsenal a fine stagione, a parametro zero. Secondo quanto riferito da Sky Sports UK, la dirigenza dei Gunners avrebbe comunicato ufficialmente al centrocampista la decisione di non proporgli alcuna nuova offerta per il rinnovo, dopo lo stallo degli ultimi mesi. In Italia, Ramsey piace a Juventus, Inter e Milan.