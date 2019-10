Ramsey torna in nazionale dopo 11 mesi: le convocazioni del Galles

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aaron Ramsey torna in Nazionale. Il ct del Galles Ryan Giggs ha convocato per le sfide contro Slovacchia (10 ottobre) e Croazia (13 ottobre) valide per la qualificazione a Euro 2020 il centrocampista della Juventus, che non ha partecipato alle prime quattro partite del gruppo E a causa dei suoi problemi fisici.

Ramsey non partecipava a gare della sua nazionale dal 20 novembre 2018, sfida contro l'Albania. Tra i convocati anche Gareth Bale, attaccante del Real Madrid. In basso le convocazioni complete.