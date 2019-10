© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jermain Defoe ha già segnato 14 gol dallo scorso gennaio ad oggi nel corso della sua esperienza ai Rangers. L'attaccante, ex nazionale inglese, al momento si trova in Scozia in prestito dal Bournemouth, ma a gennaio il passaggio potrebbe diventare definitivo visto che la volontà di tutte le parti in causa sarebbe questa. A riportarlo è l'Evening Times.