Rangers, contatti con il Liverpool: l'obiettivo per la panchina è Gerrard

Secondo quanto riportato dai media inglesi, i Rangers Glasgow hanno contattato il Liverpool per tastare il terreno a proposito della possibilità di ingaggiare Steven Gerrard come prossimo allenatore. Lo storico centrocampista dei Reds ha iniziato a lavorare con le giovanili del club, ma avrebbe comunque avviato i contatti con gli scozzesi per valutare la proposta.