Rangers, Gerrard guarda nel suo Liverpool: vorrebbe Kent in prestito

Secondo quanto riferito dal Sun, Steven Gerrard, da qualche settimana ufficialmente nuovo allenatore del Glasgow Rangers, guarderebbe nel suo Liverpool per avere dei rinforzi da aggiungere alla sua squadra. In particolare Stevie G sarebbe interessato al 21enne laterale Ryan Kent, che dopo aver trascorso gli ultimi sei mesi in prestito al Bristol City, ed in precedenza essere stato già girato in prestito dai Reds a Friburgo e Coventry, potrebbe nuovamente lasciare Anfield Road.