Rangers, il monito di Gerrard: "Vietato perdere contro il Villarreal"

Sfida ad Ibrox per i Rangers di Steven Gerrard domani in Europa League. A Glasgow arriva il Villarreal per un vero e proprio scontro diretto per la qualificazione ai sedicesimi di finale. "Domani per noi sarà una grande serata e avremo prima di tutto bisogno del supporto dei nostri tifosi fin dal primo minuto se vorremo rendere spiacevole la notte del Villarreal. Ibrox un fortino? E' presto per definirlo tale. Ci vuole molto tempo prima che si possa considerare il nostro stadio alla pari di una fortezza dove gli avversari non possono conquistare punti. Sicuramente dovremo fare di tutto per cercare di mantenere la nostra imbattibilità interna il più a lungo possibile. Se a fine stagione il nostro rendimento sarà stato alto potremo capire se Ibrox è davvero la nostra roccaforte. La sfida contro il Villarreal? Abbiamo un piano di gioco che porteremo in campo con fiducia e convinzione. Dobbiamo fare di tutto per vincere domani, ma sarà fondamentale non perdere perché un pareggio ci permetterebbe di arrivare all'ultima gara ancora in corsa per la qualificazione. Prima di tutto però dobbiamo pensare a battere il Villarreal domani".