Rangers, ottimismo per l'ingaggio di Gerrard come nuovo tecnico

© foto di Imago/Image Sport

Secondo quanto riferito dal Guardian, i Glasgow Rangers sono sempre più ottimisti a proposito dell'ingaggio di Steven Gerrard come nuovo allenatore. La parola finale però spetterà ovviamente alla leggenda del Liverpool, che per il momento non ha ancora deciso se accettare il corteggiamento degli scozzesi o se restare nelle giovanili dei Reds.