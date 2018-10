Rangers, Steven Gerrard: "Incognita Rapid. Tifosi vitali per noi"

Conferenza stampa della vigilia per Steven Gerrard, tecnico dei Glasgow Rangers che domani affronteranno il Rapid Vienna. "Mi aspetto una squadra forte, motivata, dopo il cambio in panchina. E' difficile giudicarli, li posso solo valutare per quel che hanno fatto prima, con Dietmar Kuhkbauer si apre una nuova storia. Li rispetto, chiaro, ma voglio vincere: il campionato è una priorità ma i tifosi vogliono fare bene anche in Europa e anche noi. Vogliamo superare il gruppo facendo tutti i punti in casa, il supporto dei tifosi è vitale. Col Villarreal è stato fantastico, sono i favoriti ma quando crediamo in noi stessi possiamo fermare tutti".