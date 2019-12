Vittoria storica per i Rangers di Glasgow nell’Old Film contro il Celtic. Grazie a questo successo, i Rangers si portano a due punti dai rivali, ma con una gara ancora da recuperare. Una pagina storica per Steven Gerrard e i suoi ragazzi, visto che la squadra non batteva il Celtic in casa sua dal 2010. 2-1 il risultato finale. Poco dopo la mezzora è arrivato il vantaggio di Kenta, pareggiato prima della fine del primo tempo da Edouard. Infine, al 56′, il gol decisivo firmato da Katic. Nel finale da segnalare anche un brutto episodio: l’attaccante Alfredo Morelos dei Rangers è stato espulso per somma di ammonizioni e uscendo dal campo si è rivolto alla tifoseria avversaria facendo il gesto del tagliagole.