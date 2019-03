© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Claudio Ranieri, ormai ex allenatore del Fulham, ha parlato a Sky Sports dopo aver detto addio alla squadra in seguito all'esonero: "Ho ringraziato tutti i giocatori per il loro lavoro e gli ho augurato buona fortuna. Questo è il calcio. Abbiamo fatto alcune buone partite nel 2018, poi non so cosa sia successo. Abbiamo subito tanti gol alla prima occasione e recuperare era sempre difficile. Parker? Spero che possa fare il massimo per il club e gli auguro tutto il meglio possibile perché è un bravo ragazzo, attento e professionale".