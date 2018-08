Ranieri pronto a ripartire, è in pole per il Bordeaux

Claudio Ranieri è pronto a tornare in pista e, stando alle ultime indiscrezioni diffuse da Sportmediaset, potrebbe ripartire dalla Ligue 1. Dopo aver lasciato il Nantes al termine della passata stagione, l'ex tecnico del Leicester City dei miracoli sembra in pole per accomodarsi sulla panchina del Bordeaux. I girondini, negli ultimi giorni, hanno provato a puntare su Thierry Henry senza però raggiungere l'accordo con l'ex attaccante transalpino.