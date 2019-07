Rashford: "Manchester United la mia vita da quando ho sette anni"

© foto di imago sportfotodienst

Marcus Rashford ha da poco rinnovato con il Manchester United, estendendo il suo accordo con i Red Devils fino al 2023. Queste le sue dichiarazioni al sito ufficiale subito dopo l'annuncio della firma: "Il Manchester United è sempre stato la mia vita, fin da quando sono arrivato qui all'età di sette anni. Questa società mi ha cresciuto sia come calciatore che come uomo, così per me è un privilegio ogni volta che posso indossare questa maglia. Voglio ringraziare Solskjaer per tutto ciò che ha fatto per me. Darò tutto per aiutare questo club a raggiungere i successi che merita".