Raul avvisa il Real Madrid: "Col Liverpool occhio al contropiede"

© foto di Filippo Gabutti

Raul Gonzalez Blanco parla a Bernabéu Digital. Lo storico attaccante ex Real Madrid ha presentato così la finale di Champions League di domani tra i blancos e il Liverpool: "Mi aspetto una sfida molto equilibrata tra due squadre storiche che hanno dato tutto in questa competizione. Real e Liverpool hanno meritato di essere a Kiev, Zidane ha fatto un ottimo lavoro raggiungendo la sua terza finale di Champions consecutiva. Il Real solamente in questa stagione ha battuto il campione di Francia, il campione di Germania e il campione d'Italia, questo la dice lunga sul valore dei blancos. Klopp? Il suo Liverpool non è stato una sorpresa. Si sapeva che era una squadra con grandi qualità. Quest'anno ha eliminato diverse big e in contropiede è sempre pericolosa. Sarà una partita spettacolare".