Raul Meireles: "C. Ronaldo? Se lasciasse il Real la Premier sarebbe l'ideale"

© foto di Image Sport

Interpellato da SkySports in merito al futuro del proprio connazionale Cristiano Ronaldo, il centrocampista classe'83 Raul Meireles (attualmente svincolato) ha spiegato: "La Premier League sarebbe la soluzione migliore per lui. Qualora lasciasse il Real Madrid durante l'estate potrebbe tornare dove ha già avuto grande successo: l'Inghilterra è il posto giusto per lui".