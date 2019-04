© foto di Federico De Luca

Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus con un passato nel Marsiglia, ha parlato così del club francese: "Marsiglia è Marsiglia, non sono parole di circostanza. E' la verità. Quando torno a Marsiglia è sempre un tuffo al cuore. Marsiglia è casa mia, mi piacerebbe un giorno tornare a lavorare qui per dare il mio contributo, la mia esperienza. A livello internazionale ho giocato in Inghilterra, in Francia, conosco bene l'OM. Con la Juventus ho vinto tutto. Ho giocato in Scozia. Un giorno mi piacerebbe, perché no, tornare qui. Se il presidente vuole contattarmi per un ruolo, sono sempre a disposizione".