Ravanelli, messaggio a Balotelli: "Resta a Marsiglia per fare la storia"

© foto di Federico De Luca

Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus con un passato nel Marsiglia, ha parlato così di Mario Balotelli: "Quando è arrivato, ho detto subito che sarebbe stata una buona cosa per Mario e una buona cosa per il Marsiglia. Io ho avuto un'esperienza da giocatore al Marsiglia e sapevo che avrebbe fatto bene. Sta segnando e spero che continui a segnare. Spero davvero che faccia qualcosa di importante per il Marsiglia. Non lo conosco personalmente, ho parlato spesso di lui con il suo agente Mino Raiola e me ne ha parlato sempre bene. Quando lo vedo, penso sempre che sia un bravo ragazzo dal grande cuore, insomma un bravo ragazzo. Spero che continui a segnare gol importanti per la squadra e, perché no, che resti a Marsiglia per fare la storia del club".