Rayo Vallecano-Barcellona, le formazioni ufficiali: Rafinha in campo dal 1'

© foto di www.imagephotoagency.it

Alle 20.45 scenderà in campo il Barcellona che prima della trasferta di Champions League a Milano, sarà ospite del Rayo Vallecano a Madrid. Senza Messi ancora indisponibile, Valverde punta su Rafinha nel tridente con Suarez e Coutinho mentre Dembelè finisce ancora in panchina. 4-5-1 per i padroni di casa che puntano su Raul de Tomas in attacco.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

RAYO VALLECANO (4-5-1): Alberto; Advíncula, Amat, Gálvez, Alex Moreno; Comesaña, Imbula, Embarba, Trejo, Álvaro García; Raúl de Tomás

BARCELLONA: (4-3-3) Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Sergio, Rakitic, Arthur; Rafinha, Suárez y Coutinho.