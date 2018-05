Rayo Vallecano, guai con il fisco per l'ex presidente Teresa Rivero

© foto di Cesar Cebolla/Alfaqui/Image Sport

L'ennesimo caso di frode fiscale scuote la Spagna. Tredici anni e nove mesi di carcere: è questa la pena chiesta per l'ex presidente del Rayo Vallecano Teresa Rivero, accusata di aver truffato lo Stato tra il 2005 e il 2008, anni in cui era alla guida del club spagnolo, prima donna nella storia della Liga. Il processo si terrà lunedì prossimo presso il Tribunale di Madrid; la Procura ha chiesto la stessa pena anche per altri ex dirigenti del club.