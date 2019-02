© foto di Alterphotos/Image Sport

Dopo il derby perso 1-0 in casa contro l'Atletico Madrid, il tecnico del Rayo Vallecano Michel ha detto: "Ce la siamo giocata nel modo giusto e dobbiamo continuare su questa strada, non siamo contenti, ma siamo soddisfatti delle prestazioni, siamo stati in grado di minimizzare il loro potenziale e abbiamo generato delle occasioni. Sono contento della partita, non del risultato, c'è un fuorigioco di Morata sul gol, questo ti fa arrabbiare perché la bandiera deve essere alzata, è una sconfitta dolorosa".