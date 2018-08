Rayo Vallecano, stadio inagibile: rinviata la gara con l'Athletic

© foto di Alterphotos/Image Sport

Il Rayo Vallecano si ritrova senza stadio. Dopo una riunione tra il club, la Comunità di Madrid e LaLiga, è stata accordata la chiusura al pubblico dell'Estadio de Vallecas, almeno fino al 15 ottobre a causa di problemi di sicurezza, come l'assenza di spalti a norma e di un impianto d'illuminazione all'altezza, oltre a vie d'uscita poco sicure. I prossimi impegni del Rayo potrebbero essere disputati tutti in trasferta, con l'aiuto della Liga, oppure si cercherà un nuovo stadio nella Comunità di Madrid. Intanto il match contro l'Athletic è stato rinviato. A riferirlo è As.