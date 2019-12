RB Lipsia, Demme: "Depay grande talento, ma vogliamo il primo posto"

Diego Demme, centrocampista del RB Lipsia, ha presentato così in conferenza stampa la sfida di Champions in programma domani contro il Lione: "Il Lione è una squadra molto forte in attacco, con tanti giocatori di talento come Depay. Non potremo lasciare loro alcuno spazio. Potevamo vincere all'andata e vogliamo riuscirci domani per blindare il nostro gruppo al primo posto. Sappiamo che sarà impegnativo, il Lione deve vincere per forza, ma giocheremo con lo stesso obiettivo dei nostri avversari".

Classifica del Gruppo G di Champions:

RB Lipsia 10

Zenit 7

Olympique Lione 7

Benfica 4