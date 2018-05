RB Lipsia, Haidara principale candidato per la sostituzione di Keita

Il RB Lipsia si tutela in vista della partenza in estate di Naby Keita, diretto verso Liverpool. Come riporta Kicker, sarebbero già iniziati i contatti per il centrocampista del RB Salisburgo Amadou Haidara, principale candidato per rinforzare la mediana di Hasenhüttl. Costo dell'operazione: dieci milioni di euro.