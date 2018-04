RB Lipsia, il ds Rangnick: "Vogliamo confermare Lookman"

Il RB Lipsia ha intenzione di puntare ancora su Ademola Lookman dopo averlo preso in prestito dall'Everton lo scorso gennaio. Il direttore sportivo dei tedeschi Ralf Rangnick ha dichiarato a ESPN: "La conferma di Lookman? Se fosse per noi, saprei già la risposta ma non possiamo decidere da soli perché nell'accordo non è previsto il diritto di riscatto. Penso che potremo rispondere a questa domanda solo a fine stagione e che dipenderà molto anche dalla volontà dei Toffees".