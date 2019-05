RB Lipsia, la carta Nagelsmann per convincere Werner a restare

Il RB Lipsia non si è ancora convinto a rinunciare a Timo Werner. Secondo quanto riporta Süddeutsche Zeitung, infatti, i biancorossi sperano che l'arrivo in panchina di Nagelsmann previsto per la prossima stagione possa convincere il giovane e talentoso attaccante a rifiutare le avances del Bayern Monaco. Intanto, la prima offerta dei bavaresi da 30 milioni di euro è stata rifiutata: il RB Lipsia ne chiede almeno 50.