Julian Nagelsmann, allenatore del RB Lipsia prossimo avversario in Champions del Benfica, ha parlato in conferenza stampa: "Penso che i portoghesi se la giocheranno a viso aperto. Dovremo trovare le soluzioni giuste per batterli. Werner? Nonostante sia sempre marcato stretto ha segnato un ottimo numero di gol. Quando viene servito, crea sempre pericoli. Continuerà a farlo per tutta la stagione: ne sono convinto. Abbiamo disputato delle buone gare in Europa, molto mature, anche se il passaggio agli ottavi avrebbe un grande significato per me. Sarei molto felice per i miei giocatori. La mentalità di questo gruppo è straordinaria. La voglia di evolversi costantemente è semplicemente enorme".