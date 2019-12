Julian Nagelsmann, allenatore del Red Bull Lipsia, ha scoperto le carte: i tedeschi vogliono Erling Braut Haaland, attaccante dei cugini del Salisburgo. Il tecnico ne ha parlato ieri in conferenza: "Ho incontrato Haaland e ho provato a spiegargli la mia idea di calcio. Abbiamo avuto una bella conversazione, ma non c'è urgenza di acquistarlo. Non c'è nulla da annunciare, guardiamo sempre alle opportunità che dà il mercato".