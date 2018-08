RB Lipsia, nuova offerta per Lookman dell'Everton

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Red Bull Lipsia aumenta l'offerta per Ademola Lookman, esterno offensivo classe '97, tornato all'Everton per fine prestito dopo aver collezionato 11 presenze e segnato 5 reti negli ultimi sei mesi con la maglia del club tedesco. Come riporta Il Mirror il Lipsia ha messo sul piatto quasi 30 milioni per l'inglese.