RB Lipsia, Ragnick: "E' mancata sicurezza e creatività, peccato"

Brutto passo falso del Lipsia, sconfitto di misura dal Wolfsburg. La squadra di Ragnick ha perso una buona occasione per aumentare il vantaggio sul Bayern e restare dietro al Dortmund e il tecnico dopo la gara ha detto: "E 'stata una partita difficile dopo una pausa internazionale. Abbiamo avuto alcune buone possibilità di andare in vantaggio, ma sapevo che sarebbe stato molto difficile. Oggi avevamo ancora bisogno di più sicurezza e creatività per vincere la gara".