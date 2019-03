© foto di PhotoViews

"Non vedo Werner al Bayern Monaco il prossimo anno". Il direttore sportivo e allenatore del RB Lipsia Ralf Rangnick ha smentito così le voci sul possibile trasferimento in Baviera di Timo Werner. L'attaccante tedesco, finora, ha rifiutato ogni proposta volta a rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno 2019 e potrebbe comunque essere ceduto in estate. Ma non al campione in carica di Bundesliga, almeno secondo la dirigenza sassone. Lo riporta SportBild.