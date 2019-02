© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Chelsea lavora per il presente e per il futuro in sede di mercato. Secondo quanto riporta Football-London, infatti, i Blues avrebbero messo nel mirino il difensore francese Ibrahima Konaté. Già protagonista con l'Under 20 del suo Paese, il centrale classe '99 in questa stagione ha già collezionato 28 presenze e tre gol con la prima squadra del RB Lipsia.