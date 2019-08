Timo Werner ha rinnovato il suo contratto in scadenza fino al 2023 e al sito ufficiale del Lipsia ha detto: "Sono contento di aver firmato con il Lipsia e quindi di estendere il mio contratto. Naturalmente, questa trattativa è in corso da molto tempo, ma volevo davvero essere completamente sicuro di poter fare i prossimi passi nella crescita di questo club. E per le giuste decisioni hai solo bisogno di più tempo. Ora posso concentrarmi completamente sul giocare con la nostra squadra ed essere il più possibile utile in questa stagione".